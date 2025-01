Lanazione.it - A Trieste esordio di Cooke. Okorn pretende più difesa: "Resistere e non mollare"

Un’altra sfida difficile per l’Estra quella di oggi in casa di(palla a due ore 19), perché i biancorossi si troveranno di fronte una squadra che sta andando decisamente a mille, già qualificata per le Final Eight di Coppa Italia grazie ad un roster completo e con grande talento che ha trovato rapidamente la quadra sul campo e sugli spalti ha trovato l’appoggio di un popolo, come quello triestino, che di pallacanestro di qualità ne ha vista un bel po’ nel corso della sua storia. Pistoia viene da otto sconfitte, con l’unica differenza rispetto alle gare precedenti rappresentata da Derek, il centro che Gasperchiedeva fin dal suo arrivo. È chiaro chenon può essere la cura a tutti i mali della squadra, sia perché è arrivato solo da qualche giorno e ovviamente non può essere già dentro agli schemi di gioco di, e sia perché non è solo il centro che mancava il problema di Pistoia.