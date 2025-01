Spettacolo.periodicodaily.com - V!KTORIA – “RESPIRARE”, Un Invito A Non Temere I Nostri Pensieri

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Il nuovo singolo di V!ktoria, “”, è un brano autobiografico nato spontaneamente, dove ogni parola scaturisce con naturalezza su un tappeto sonoro pop limpido e cristallino. Affrontare le Paure per “” di V!ktoriaQuante volte ci siamo sentiti sopraffatti dalle difficoltà della vita, come se l’aria stessa fosse venuta meno? Un vuoto che si espande nel petto, la sensazione di non riuscire a, e il cuore che batte all’impazzata, un’ansia crescente che sembra non volerci lasciare mai. Questo è il viscerale sentimento che molti di noi conoscono bene, e spesso i consigli benintenzionati di chi ci sta accanto non riescono a placarlo.Ma c’è una via d’uscita. Una risposta arriva direttamente dalla musica, e in particolare dal nuovo singolo di V!ktoria, intitolato “”.