Ilfattoquotidiano.it - Via Almirante a Grosseto, ok dal Consiglio di Stato: intitolazione legittima. Esulta il sindaco: “Game over”. Pd: “Resta il problema politico”

Non ci sono illegittimità nel processo che ha portato all’di una via della città dia Giorgio, storico segretario del Movimento sociale italiano nonché fascista e repubblichino mai pentito. Lo ha deciso ildidichiarando inammissibile il ricorso presentato nel 2023 dal Partito comunista italiano: i giudici amministrativi ricordano che “il Comune è l’esclusivo titolare della funzione amministrativa di toponomastica, mentre il Prefetto è chiamato a rilasciare o meno l’autorizzazione basandosi su ragioni di tutela dell’ordine pubblico o esigenze di regolarità anagrafica“. E questo potere, secondo la sentenza, nel caso di specie èesercitato in modo regolare dalla prefetta diPaola Berardino, moglie del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.