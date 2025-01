Ilrestodelcarlino.it - Tour gratis con . Palazzo Bentivoglio

Alla Pinacoteca si ammira l’arte e non si paga il biglietto. Succede oggi, il 25 gennaio e il primo febbraio grazie ache mette a disposizione ingressi gratuiti prenotabili su Eventbrite e invitando in particolare a un approfondimento su Elisabetta Sirani, a partire dalle due Allegorie in prestito alla Pinacoteca nelle sale dedicate al Barocco della collezione permanente, ’Allegoria della Liberalità’ e ’Allegoria dell’Onore’. I due dipinti, un tempo parte della collezione privata dello studioso Carlo Cesare Malvasia e oggi in quella di, saranno raccontati all’inizio di questa visita speciale dallo storico dell’arte Tommaso Pasquali che introdurrà il pubblico alla conoscenza dei due capolavori giovanili della pittrice; poi il percorso proseguirà liberamente e in autonomia.