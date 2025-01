Quotidiano.net - Tiziano Ferro a Los Angeles: “Sto bene e aiuto chi è in difficoltà per gli incendi”

Roma, 11 gennaio 2025 – Dopo giorni di silenzio sui social, il cantante, che vive a Loscon i figli Margherita e Andres, dedica un post agliche stanno devastando la città, rassicurando i suoi fan. "Grazie per tutti i messaggi e i pensieri che mi avete inviato in un momento così drammatico per la città in cui vivo. In queste ore sto cercando di aiutare chi sta vivendo enormi, ma fortunatamente io, la mia famiglia e i miei amici stiamo", ha scrittosulle storie di Instagram. Il cantante che, secondo quanto si apprende, non abita nella zona colpita dai devastanti roghi, ha scelto di restare in California, a differenza dell’amica Elisabetta Canalis che avrebbe lasciato la città, non prima di aver documentato con una serie di toccanti video e foto la devastazione provocata dalle fiamme e il coraggio dei vigili del fuoco e di quanti hanno perso tutto: casa, ricordi, averi e si stanno rimboccando le maniche per ripartire da zero.