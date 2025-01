Iodonna.it - Stress e ansia e stare sul cellulare prima di dormire non aiutano. Se uniti a orari scolastici poco adatti ai ritmi fisiologici ecco che abbiamo una "generazione zombie": dovrebbero dormire 9-10 ore, di rado arrivano a otto

Rea giocare a tarda ora, circondati da luci e rumori, complica l’addormentamento. Un mondo in debito di sonno, con i giovani addirittura”, è emerso da un incontro promosso da Assosalute (semplicementesalute.it). La maggioranza delle persone non arriva alle consigliabili sette ore per notte, il 20 per cento soffre di insonnia e al mattino si sveglia con la sensazione di non aver riposato, indipendentemente dalle ore dormite. Insonnia: cosa fare e cosa non fare.