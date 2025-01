Inter-news.it - Stramaccioni: «Inter, un vantaggio nelle prossime partite»

Andreasi è espresso sul tema della corsa scudetto, indicando perché l’abbia unrispetto alle altre concorrenti.IL RAGIONAMENTO – Andreaha parlato alle frequenze di Radio Marte della lotta al vertice del campionato di Serie A, sottolineando undi cui può al momento beneficiare l’. Secondo l’ex allenatore italiano, infatti, legare sono “nella forma” favorevoli ai nerazzurri in base al tenore delle sfidanti da affrontare: «Sulla carta i nerazzurri hanno il calendario più agevole4 giornate. Non sono usciti in modo ottimale dalla finale di Supercoppa, facendosi rimontare lo 2-0 iniziale, ma dalle sconfitte hanno sinora dimostrato di trarre forza, mostrando grandi reazioni. Anche se il Napoli mi è piaciuto molto, a Firenze, penso che i meneghini siano i favoriti per la vittoria finale.