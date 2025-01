Sport.quotidiano.net - Sport e inclusione. Gli All Stars quarti al torneo internazionale: "Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi»

L’anno dell’AllArezzo Onlus è partito con la partecipazione alBear Wool Volley di Biella. Alla manifestazionepiemontese in campo è scesa la squadra aretina di pallavolo unificata centrando il quarto posto finale. Il Bear Wool Volley è oggi tra i più importanti tornei di pallavolo giovanile organizzati in Italia con ben 96 formazioni iscritte, di cui 12 dall’estero, e con una rinnovata attenzione orientata anche verso l’. A testimoniarlo è stata la crescente presenza di associazioni nella categoria Special Olympics che si è confermata come uno dei fiori all’occhiello dell’evento per la capacità di unire atleti con disabilità intellettive e atleti partner senza disabilità. Il percorso di AllArezzo Onlus, allenato da Sara Riccardi, ha preso il via nel girone iniziale con gli incontri con l’Asad Biella, il Passeportout di Borgosesia e il Super Boys&Girls di Pieve a Nievole, culminati nella finale per il terzo e quarto posto.