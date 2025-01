Liberoquotidiano.it - "Solo con il reggiseno". Bufera su Sara, ecco come si è presentata in studio | Guarda

Sabato 11 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare la nuova concorrente, lo showman napoletano ha dato il benvenuto al sostituto di Valentina, in rappresentanza della Regione Lazio. Si chiama Enrico e proviene da Latina. Per l'occasione, invece, ha giocatoda Chieti. Nella vita è un'impiegata in un negozio di articoli sportivi ed è mamma di Samuele, un bimbo di sette mesi. Il papà è Mattia, il suo datore di lavoro.è una bellissima ragazza: bionda, slanciata e con uno stile alla moda. In particolare, una giacca - senza un top -che ha indossato ad Affari tuoi ha scatenato l'indignazione dei telespettatori, che si sono fiondati su X per commentare. "La concorrente sotto la giacca un top poteva metterlo", ha commentato Zia Yetta su X.