.com - Seconda Categoria / La Cingolana SF non si ferma: 2-1 all’Esanatoglia e titolo d’inverno

Marchegiani e Campana regalano a mister Giovagnetti la terza vittoria di fila e il 13° risultato utile consecutivo: momentaneo +4 sul secondo posto CINGOLI, 11 gennaio 2024 – LaSF batte anche l’Esanatoglia e chiude il girone d’andata da capolista solitaria del girone F di. La squadra di Cesare Giovagnetti, infatti, ha vinto 2-1 la partita della 15^ giornata di campionato allo “Spivach”: dopo il momentaneo 1-0 di Marchegiani nel primo tempo, Campana risponde ad Albanese e regala i tre punti ai compagni, che ora volano a +4 dallaposizione in attesa di Sefrense-Ripe San Ginesio di domani.Primo tempo Ci mette 11 minuti la squadra di casa per trovare il gol. La prima occasione, però, è ospite, con la conclusione di Buldrini da centro-area servito dalla destra che non trova la porta.