Anteprima24.it - Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata: paura per il conducente

Tempo di lettura: < 1 minutoDisavventura in serata per ildi una Kia che ha perso ildel mezzo, probabilmente a causa del fondo reso viscido dalla pioggia, ed è finito in unain via Stazione, nel territorio di Ceppaloni. Immediato l’intervento dei Carabinieri e dell’ambulanza per soccorrere la persona presente nella macchina e trasportarla in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per il recupero della macchina insieme all’Amc Service, presente per aiutare nelle operazioni.L'articoloilin unaper ilproviene da Anteprima24.it.