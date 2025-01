Iltempo.it - Musk, cortocircuito a sinistra. Giannini: "Boicottarlo". Ma lo scrive su X...

Dopo l'addio alla chat "antifascista" che aveva creato lui stesso e l'implosione della sua brigata, Massimoha firmato una rubrica interamente dedicata a Elon, una delle figure che più fanno impazzire la. Il giornalista, ex direttore della Stampa, ha stilato per Il Venerdì di Repubblica un elenco di buoni propositi per il 2025 e tra gli obiettivi del nuovo anno ha inserito anche l'intento di "boicottare” il capo di Tesla e Space X. Nulla di strano se si considera che ormai da mesi lasi è messa sulle barricate e ha puntato il dito contro l'imprenditore sudafricano, reo di sostenere Donald Trump e di condividere le linee sposate dai partiti di destra. La contraddizione emerge con evidenza, però, dal momento in cui si considera che il giornalista ha invitato tutti ad abbandonare X proprio su X.