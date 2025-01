Oasport.it - LIVE Speed skating, Europei 2025 in DIRETTA: spazio ai 500 metri sprint, attesa per Lollobrigida e Ghiotto

11:25 36.53 e quarta posizione provvisoria per Betti, che resterà nelle ultime posizioni della classifica generale. Ora due norvegesi, ovvero Henrik Rukke e Pal Kristensen.11:23 Caduta senza conseguenze per il finlandese, mentre l'austriaco ferma il crono sul 35.96 balzando al comando.ora al tedesco Moritz Klein ed all'azzurro Francesco Betti.11:21 36.52 il crono del belga Beelen, che si aggiudica la propria batteria. Si procede con il finlandese Tuukka Suomalainen e l'austriaco Ignaz Gschwetner.11:19 Si parte con la prima heat che vede al via il belga Robbe Beelen e l'estone Joonas Valge.500MASCHILI11:15 LA TOP 5 DELLA CLASSIFICA GENERALEFEMMINILE1-Femke Kok (NED) 112.5962-Jutta Leerdam (NED) +0.483-Suzanne Schulting (NED) +1.