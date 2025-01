Oasport.it - LIVE Milano-Cuneo, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 13-4 meneghine partite fortissimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-13 Sbaglia anche Cazaute.23-12 Anche Colombo si unisce alla fiera dell’errore dai 9 metri.22-12 Forza Egonu, out il suo servizio.22-11 Errore anche per Kapralova, terzo di.21-11 Sfugge il servizio a Kurtagic.21-10 Scarica il braccio Egonu in diagonale!20-10 Missile Kapralova lungo in parallela ma c’è tocco a muro.20-9 Parallela piazzata rallentando movimento del braccio di Daalderop.19-9 Brutto appoggio di, tap-in Sylla ben assestato.18-9 Angola troppo e manda out Egonu in diagonale.TIME OUT18-8 In campo la diagonale in attacco di Sylla al centro del campo.fatica a trovare ritmo di gioco.17-8 Sbaglia Bakodimou dai 9 metri.16-8 Deviazione a rete del muro cuneese su attacco da posto 4 di Sylla. Videocheck che cambia il discorso e assegna punto a