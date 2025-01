Bergamonews.it - L’Atalanta torna incerottata da Udine: 10 punti al sopracciglio per Djimsiti

Perquello diè un pomeriggio da dimenticare in fretta, non solo per la prestazione, ma anche per l’infortunio rimediato da Berat.Il difensore albanese è dovuto uscire durante il primo tempo del match, intorno al 24?, sostituito da Hien, in seguito ad uno scontro di gioco al limite della sua area in cui ha preso una brutta botta alla testa.Gli accertamenti effettuati all’ospedale dihanno confermato che il numero 19 ha riportato un trauma cranico, unitamente a una ferita lacero-contusa all’altezza deldestro.Quest’ultima in particolare ha richiesto ben 10di sutura, ma non gli ha impedito di rientrare a Bergamo insieme a tutti i suoi compagni.