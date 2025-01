Cityrumors.it - Ladro la lega in casa, 87enne si libera e si lancia dal secondo piano

Un gesto estremo e pericolosissimo, ma che probabilmente le ha permesso di salvarsi la vita. La protagonista, una donna di 87 anniÈ stato un gesto disperato, preso d’istinto. Ma che ha dimostrato un estremo coraggio, oltre ad averle probabilmente salvato la vita. La protagonista è una donna di 87 anni. In preda al panico è riuscita arsi dalle corde con cui un intruso l’avevata all’interno della sua. Lei non si è lasciata sopraffare dalla paura. Senza esitazioni, dopo essersi divincolata, si èta daldella sua abitazione per sfuggire al suo aggressore.lainsie sidal– Cityrumors.itUn tuffo nel vuoto, che testimonia l’incredibile forza di volontà di questa persona anziana. Una scelta presa su due piedi per fronteggiare una situazione da incubo.