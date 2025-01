Tpi.it - In trappola – Don’t Get Out: tutto quello che c’è da sapere sul film

InGet Out: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 11 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda InGet Out,di genere thriller del 2018 diretto da Christian Alvart. Nel cast Wotan Wilke Möhring e Nora Huetz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIlvede protagonista Karl Brendt, imprenditore edile di successo e padre amorevole. Una mattina, prima di andare al lavoro, Karl fa salire nella sua auto i figli Josefine e Marius per accompagnarli a scuola. Tuttavia, dopo essere partito, riceve una telefonata minacciosa: dall’altra parte dell’apparecchio la voce di uno sconosciuto lo minaccia di far esplodere una bomba nascosta sotto il suo sedile, se solo i suoi figli tenteranno di abbandonare la vettura. In cambio delle loro vite, il criminale chiede a Karl una grossa somma di denaro.