Ilgiorno.it - Idro, la battaglia sui prelievi: "Con questa gestione lago a rischio sopravvivenza"

Una partenza quanto meno anomala quella della petizione contro il nuovo prelievo dald’. La petizione era stata presentata a ottobre, a Provincia di Trento e Regione Lombardia, dall’Associazione amici della terrad’e valle Sabbia, che fa parte della Federazione del Chiese, col supporto di circa 600 firme raccolte in un pomeriggio nel corso di una manifestazione organizzata a. Oggetto è l’iter progettuale iniziato da Regione Lombardia nel 2008, e ancora in corso, per realizzare un nuovo progetto di prelievo che porterebbe ad un’escursione verticale delfino a 3,5 metri (oggi, l’accordo prefettizio prevede che non si vada oltre 1,7 metri). "Sesi verificasse nuovamente – si legge nella petizione, il cui primo firmatario è Gianluca Bordiga – questonaturale tornerebbe ad andare verso la morte biologica, pericolo già vissuto drammaticamente tra gli anni ‘90 e l’inizio del 2000".