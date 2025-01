Ilfattoquotidiano.it - Germania, Spd ufficializza la ricandidatura a cancelliere di Scholz: “Siamo a un bivio, il 23 febbraio non si può sbagliare strada”

Mentre a Riesa, in Sassonia, Alternative für Deutschland elegge all’unanimità Alice Weidel come candidata cancelliera del partito dell’ultradestra per le elezioni del 23, a quasi 200 chilometri di distanza, a Berlino, Spd hato il suo candidato: come già annunciato dopo settimane di tensioni interne, il congresso del Partito Socialdemocratico ha nominato l’attualetedesco, Olaf, come candidato. Anche in questo caso la nomina, quasi all’unanimità, è avvenuta per alzata di mano. “Vi ringrazio per questo scelta e per l’incarico che mi affidate di fare in modo che il nostro Paese continui sulla buonain questi tempi molto difficili. Vinceremo”, ha detto.“Ina un“, ha avvertito: “Se il 23sbagliamo, la mattina dopo ci sveglieremo in un altro Paese e questo non deve accadere”.