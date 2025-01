Nuovouniverso.com - Fisici Svelano la Verità: Il Tempo è Solo un’Illusione?

Leggi su Nuovouniverso.com

Ilè una delle dimensioni fondamentali con cui percepiamo il mondo. Organizza la nostra vita, scandisce le giornate e determina il nostro destino. Ma cosa succederebbe se questa concezione fosse sbagliata? Alcunisostengono che ilnon sia reale, macreata dalla nostra mente. Questa teoria rivoluzionaria sfida nonla fisica classica, ma anche la nostra comprensione della realtà stessa.Ilcome illusione della percezioneLa nostra mente organizza gli eventi in una sequenza ordinata: passato, presente e futuro. Tuttavia, secondo alcuniteorici, questa organizzazione potrebbe essereun’interpretazione soggettiva. In altre parole, ilnon esisterebbe come una realtà oggettiva, ma come un costrutto mentale necessario per dare senso alla nostra esperienza.