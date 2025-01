Movieplayer.it - Fede Álvarez ha modificato le scene di Alien: Romulus in cui appare l'androide con il volto di Ian Holm

Leggi su Movieplayer.it

Il registaha rivelato di averalcune sequenze del filmmigliorando l'aspetto dell'che aveva ildi Ianha rivelato di averlediin cuil'chiamato Rook, che ha l'aspetto di Ian. Il regista aveva usato ildell'attore, morto nel 2020 all'età di 88 anni, ma gli spettatori avevaato in modo negativo il risultato finale, sostenendo che sembrasse un deepfake mediocre. Le modifiche adIntervistato da Empire,Alvarez ha ora ammesso che hanno avuto qualche problema durante la realizzazione di: "Avevamo finito il tempo a disposizione in post produzione per realizzarlo nel modo giusto. Non ero felice al 100% con alcune .