Quotidiano.net - Cinema, la rinascita della "donna matura"

Qualcosa sta cambiando nel trattamento che ilha sempre riservato al personaggio”. Conosciuta come “cougar” – l’equivalente anglo-americano di “panterona” -, “Mrs. Robinson” o addirittura “tua madre”, il personaggio“più grande” è stato a lungo fissato negli stessi stereotipi: quello dell’antagonista o, in alternativa,pazza. Il suo ruolo era quellocattiva,patetica, se non era addirittura volto a incarnare i temi più generalimanipolazione o di qualche forma di "corruzione generazionale". Tuttavia, di fronte all’uscita nell’ultimo anno di pellicole come “The idea of you” di Michael Showalter, “A family affair” di Richard LaGravenese e “Babygirl” di Halina Reijn – in arrivo nelle sale italiane il prossimo 30 gennaio –, come scrive il New York Times, la“è stata molto occupata” ultimamente”, ma lo è stata in modo diverso.