Sport.periodicodaily.com - Brescia vs Sampdoria: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe sono chiamate a fare punti visto che la zona retrocessione è dietro l’angolo.vssi giocherà domenica 12 gennaio 2025 alle ore 19.30VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELe Rondinelle sono tredicesime con 23 punti con un margine di sole tre lunghezze sui play-out e di cinque sulla zona retrocessione. La squadra di Bisoli deve stare molto attenta visto che non vince da otto gare nelle quali ha ottenuto quattro sconfitte e quattro pareggi.Peggio stanno facendo i blucerchiati, in caduta libera e in piena zona play-out con 20 punti. Lo spettro della retrocessione si sta avvicinando sempre più, considerato anche l’andamento da incubo nelle ultime dieci giornate dove sono stati ottenuti quattro sconfitte e sei pareggi.