Ilrestodelcarlino.it - "A febbraio un grande evento pubblico per festeggiare questo riconoscimento"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Infesteggeremorisultato con un, consapevoli che quando si cammina, ogni traguardo è anche una nuova partenza" annuncia Roberto Parmeggiani (nella foto), sindaco di Sasso Marconi, comune capofila della Via degli Dei e referente politico del tavolo di governance che aggiunge: "Un risultato importante che però non ci sorprende perchè è il frutto dell’impegno che da dieci anni vede insieme le istituzioni, gli operatori economici e commerciali, il gestore Appennino Slow e il Cai per qualificare sempre di più uno dei più importanti percorsi italiani per bellezza e per numero di viandanti che lo frequentano. Un asset turistico per l’Appennino che conferma il valore di un investimentocapace di produrre un importante impatto sul territorio in termini economici, sociali, culturali e di tutela ambientale".