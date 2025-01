Anteprima24.it - Zinzi: “Il governo della Campania non è la dote a De Luca, si metta da parte”

Tempo di lettura: < 1 minuto“L’unico che prende le decisioni ad personam qui è solo Deche per quasi dieci anni ha fatto il bello e il cattivo tempo, imboccando la strada del clientelismo che ha finito per premiare cacicchi e capibastone con l’unico obiettivo di accentrare tutto il potere su se stesso. La verità è che la bocca del governatore dice una cosa, ma i nostri occhi ne vedono un’altra. Il suo tempo è finito. D’altronde, se Decrede che ilgli sia stato concesso insi sbaglia di grosso. La sua candidatura è tutt’altro che potente, anzi la definirei impotente perché in questi anni ha rinunciato ad amministrare con serietà e cura la nostra regione come avrebbe fatto un buon padre di famiglia e non farebbe altro che aggravare la situazione