Zelensky | aspettiamo Mattarella a Kiev

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.46 Il presidente ucrainogiudica "molto positivo" l'incontro con il presidentee si augura presto una sua visita in Ucraina."Sono 25 anni che un presidente italiano non viene in visita",dice al direttore di RaiNews24, Paolo Petrecca. "Ottimo l'incontro" con la premier Meloni e "gratitudine infinita" all'Italia per gli aiuti, aggiunge. Ringrazia anche per il sostegno al futuro dell'Ucraina nella Ue."Il supporto degli Usa è importante, ma la Ue deve avere la sua autonomia".