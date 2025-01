Ilrestodelcarlino.it - Vendita dell’ex Manzi, è polemica. La minoranza: "Solo improvvisazione". Olivieri, countdown per i lavori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nubi si addensano sul cielo sopra l’ex scuoladi via Lamarmora e anche su quello dell’in via Confalonieri. Per capirci qualcosa, serve ricordare che l’edificio della primaria di via Lamarmora venne chiuso nel 2020 per problemi di statica – il verdetto fu di demolizione e ricostruzione – e gli alunni, nel rientrare a scuola con la fine della pandemia, vennero dislocati nella vicina scuola media, in attesa della ristrutturazione. Fu possibile perché la scuola media intanto aveva trovato posto nella nuova scuola Brancati di via Lamarmora. Oggi in via Confalonieri ancora ci sono cinque classi di primaria – un centinaio di bambini – e trova posto la sede del quartiere di Pantano. Al tempo c’era ancora il sindaco Ricci quando i genitori, in conseguenza delle notizie sull’ex, chiesero e ottenero un’analisi sullo stato dell’: "Emerse dalle tante perizie che l’edificio di via Confalonieri – spiega la consigliera di centrodestra, Giulia Marchionni – sarebbe dovuto essere messo in sicurezza presto.