Una donna migrante ha partorito su un gommone diretto alle isole Canarie

Unahaa bordo di unmentre cercava di raggiungere le. È successo lunedì, quando la Guardia Costiera spagnola ha soccorso l’imbarcazione alla deriva a circa 180 chilometri da Lanzarote. A bordo erano presenti 64 persone migranti, tra cui la madre del neonato. «Il bambino era completamente nudo ed era nato da pochi minuti», ha raccontato al Guardian il capitano della nave di soccorso Talía, Domingo Trujillo. «È stato straordinario perché tutti indicavano per mostrarci che c’era unalì», ha raccontato. «Normalmente, i salvataggi sono piuttosto tesi perché tutti vogliono salvarsi nel miglior modo possibile. Ma questo era tranquillo e calmo, come se tutti stessero cercando di non fare storie o turbarla». La fotografia dei primi momenti della bambina ha fatto rapidamente il giro dei media spagnoli e internazionali.