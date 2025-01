Lapresse.it - Serie A, Lazio-Como 1-1: passo falso dei biancocelesti

Leggi su Lapresse.it

Lanon va oltre il pareggio con ilnell’anticipo della 20^ giornata diA. La sfida dell’Olimpico si chiude sull’1-1. La squadra di Baroni sblocca il risultato al 34? del primo tempo con una conclusione dal limite di Dia e nella ripresa resta in dieci per il secondo giallo incassato da Tchaouna in un minuto (58?). Ne approfitta ilche trova il pareggio al 72? con il colpo di testa vincente di Cutrone. I capitolini riscattano a metà il ko nel derby e salgono a quota 36 in classifica. Punto preziosissimo per la formazione di Fabregas che aggancia Parma e Verona a 19.