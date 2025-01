Ilrestodelcarlino.it - "Segrega in casa la ex". Il giudice dispone i domiciliari

Ildel Tribunale di Bologna, Alberto Ziroldi, ha convalidato l’arresto e disposto iper il 23enne accusato di aver sequestrato per alcune ore l’ex fidanzata ventenne minacciandola anche con un machete, perché lei non accettava la fine della relazione e per tentare di convincerla a non denunciarlo per precedenti maltrattamenti. I fatti sono avvenuti nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, tra Imola e Lugo, dopodiché il ragazzo è stato portato nel carcere di Ravenna. Ad arrestare il 23enne per sequestro di persona, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, sono stati i carabinieri di Imola, in collaborazione con la polizia. Secondo il racconto della vittima il giovane l’avrebbe portata asua sotto la minaccia di un coltello. Diversa la versione del 23enne, assistito dall’avvocata Barbara Iannuccelli, che davanti alha detto che la loro relazione non era finita e di non aver mai minacciato la ragazza.