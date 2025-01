Quotidiano.net - Restauro delle carrozze storiche anni '20: il progetto di lusso di MA Group

Al via i lavori sulle'20 della 'Compagnie Internationale des Wagons-Lits', recuperate in giro per l'Europa e ora di proprietà di Accor. Sull'interodel nuovo treno di, OE- Nostalgie di Istanbul, - spiega una nota - "Maal comando, tra operazioni die ammodernamento fino alle necessarie certificazioni per riportarlo sui binari. I primi lavori, definiti 'metal work', si stanno effettuando in Campania, presso le officine CMS di Morra de Sanctis (AV) e presso le officine CMS di Fisciano (SA). Rino Ciullo, direttore operativo MA, spiega: "la parte più delicata è ristrutturare mantenendo l'aspetto esterno e gli elementi storici più importanti. Ma su alcuni di questi elementi è necessario creare e integrare nuovi allestimenti. Le, che sono 19 in tutto, sono di nove tipologie differenti, perché risalenti a diversidi costruzione e diverso è anche lo stato di conservazione.