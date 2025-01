Lanazione.it - Odissea vaccinazione: “Non riesco a prenotare la seconda dose . Non ci sono posti liberi”

Empoli, 10 gennaio 2025 – A raccontare i problemi dei cittadini con i servizi sanitari sembra di vedere un film trasmesso molte volte, di quelli che a fare zapping notturno prima o poi saltano fuori. Ma questi problemi per chi li viverealtà, non fiction. Il disagio, la difficoltà di orientarsi, trovare una soluzione a ciò che minaccia la salutedifficoltà che non se ne vanno con una notte di sonno. Difficoltà che meritano soluzioni. “Nonladel vaccino contro il papilloma virus per mia figlia e dopo tanti tentativi non so più a chi rivolgermi”. La richiesta di aiuto per uscire da una situazione di impasse che vede coinvolta la salute di una minorenne arriva al nostro giornale da una mamma in crisi. “Mia figlia ha fatto la primalo scorso giugno - racconta - e nella circostanza mi è stato detto che ladoveva essere fatta all’incirca dopo sei mesi e che avrei ricevuto l’avviso da parte dell’Asl.