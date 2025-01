Ilfattoquotidiano.it - Neonato morto nella culla termica a Bari: ora la legge vieti alle parrocchie di gestire tali presidi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E’ di queste ore la notizia che iltrovato in unaparrocchia di San Giovanni Battista asiaper ipotermia causata dal mancato funzionamento delo. Dai primi rilievi autoptici è purtroppo emerso che con ogni probabilità il bimbo di circa un mese è stato adagiatoelettrica mentre era in vita e che sia il riscaldamento sia il dispositivo che doveva rilevare la sua presenza inviando un allarme sul telefono cellulare del parroco non abbiano funzionato.Le culle termiche sonoche in molte occasioni hanno salvato la vita a neonati che i genitori hanno deciso di non tenere per ragioni delle quali non entro nel merito in questa sede, ma questo può accadere solo se il loro funzionamento è garantito da alcuni requisiti imprescindibili come avviene presso alcune strutture ospedaliere.