Napoli, protesta in piazza contro il ddl 1660 e zone rosse

Tempo di lettura: 2 minutiInperreil disegno di legge d’iniziativa governativa in materia di sicurezza: il ‘ddl’, intitolato ‘Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario’ approvato alla Camera e ora in discussione al Senato, sta suscitando non poche polemiche. Unaancheguerre, spese militari eche hanno l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica. E così questa mattina un gruppo di disoccupati, lavoratori, hanno partecipato alla manifestazione promossa da Rete Liberi/E di Lottare diinSan Domenico Maggiore, dando vita ad un presidio e a un volantinaggio. “Vi diciamo noi cosa serve: tagliare la spesa militare, profitti e patrimoni miliardari, fermare la guerra e le grandi opere inutili e costose, prendere questa gigantesca quantità di risorse che sta nelle mani di pochissimi per garantire lavoro, sanità, casa a tutti/e” si legge nel volantino distribuito inai presenti.