Mauro Glorioso in sedia a rotelle per la bici ai Murazzi la decisione per amore di suo padre | Per me basta udienze

, papà non deve più andare. Soffre ancora, ogni volta». È con queste parole che, il giovane studente palermitano che il 21 gennaio 2023 rimase ferito dopo essere stato colpito da unalasciata cadere sotto idel Po, a Torino, ha convinto la propria famiglia a revocare la costituzione di parte civile nel processo. Ieri, 9 gennaio, Sara Chierici è stata condannata a 16 anni per concorso in tentato omicidio. La sua colpa? Non aver fermato gli amici che quella notte lanciarono ladai.Le sofferenze del papàInsieme alla condanna della ragazza è arrivata anche la revoca di costituzione di parte civile della famiglia di, finito indopo essere stato colpito dallacletta. «Non voleva più, perché era un’ulteriore sofferenza per il papà, visto che da parte degli imputati non c’è mai stato un vero pentimento.