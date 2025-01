Lanazione.it - Manifattura Tabacchi, 2756 metri quadrati per housing sociale

Firenze, 10 gennaio 2025 - Sonodi superficie del complesso della, a Firenze, che verranno destinati adnella forma della locazione temporanea a canone calmierato. È quanto prevede una delibera approvata dalla giunta di Palazzo Vecchio, su proposta dell’assessore a casa, welfare, accoglienza e immigrazione Nicola Paulesu. L’intervento, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, prevede l’utilizzo di una quota del 20% dell’intera superficie utile lorda del complesso da destinare a edilizia residenzialeconvenzionata, in locazione temporanea, per un periodo di 12 anni. Con 'alloggio' il Comune fa riferimento alla definizione secondo cui si tratta di unità immobiliari adibite all’uso residenziale che svolgono la funzione di ridurre il disagio abitativo in particolare di giovani coppie, individui e nuclei familiari svantaggiati, non in grado di accedere al libero mercato.