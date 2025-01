Movieplayer.it - M. Il figlio del secolo da stasera su Sky Atlantic e in streaming su NOW: la trama dei primi due episodi

Leggi su Movieplayer.it

Dasu Skye insu NOW, alle 21:15, Luca Marinelli si trasforma in Benito Mussolini per M. Ildel, la serie tv tratta dal romanzo di Antonio Scurati: ladelle prime due puntate. Il momento è finalmente arrivato: M. Ildel, la serie tv sulla nascita del fascismo, con Luca Marinelli, debuttasu Sky, e insu NOW, alle 21:15. Dopo essere stata presentata, in anteprima e Fuori Concorso, all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, la serie diretta dal regista due volte premio Bafta, Joe Wright, è finalmente pronta a mostrarsi al grande pubblico. Tratta dal bestseller internazionale omonimo scritto da Antonio Scurati, M. Ildel(qui la nostra recensione) racconta gli anni che vanno dal 1919 al 1925, quelli, cioè, della nascita del movimento fascista, .