Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air Kreischberg 2025 in DIRETTA: Flora Tabanelli seconda ad una run dal termine, Miro in difficoltà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:45 Triplo 1400 sfuggito nel finale a Vebjoem Graaberg, che dovrà riprovarci tra poco nella terza run.18:45 Spalle al muro, che dopo l’errore iniziale ha bisogno di piazzare un trick ben eseguito.RUN MASCHILE18:42 Troppo spinto il salto dell’asiatica, che non riesce a controllare il finale e rimanda le ambizioni di podio alla terza run. Altro giro di boa con Lara Wolf al comando seguita daed Anni Karava.18:41 Switch left 1080 molto ben eseguito da Anni Karava, che ottiene 25 centesimi di punto in meno rispetto allo stesso salto proposto da. La finlandese è terza con un complessivo 167.50. Ora occhi puntati sulla cinese Liu Mengting.18:40 Errore in atterraggio per Sarah Hoefflin, che ci riproverà nella terza ed ultima run.