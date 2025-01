Secoloditalia.it - Le ingerenze straniere? A sinistra piacevano tanto: rapida carrellata, da Scholz a Trudeau

Leggi su Secoloditalia.it

Non solo George Soros. Le distrazioni dellasullesono state nel corso del tempo numerose, ripetute e anche assai recenti. Fino alla scoperta del “pericolo Musk”, infatti, sono state diverse e clamorose le occasioni in cui da quelle parti non solo non si sono accorti delle entrate a gamba tesa di notabili stranieri nella nostra politica, ma le hanno salutate con un certo entusiasmo, considerandole la conferma di quello che loro andavano dicendo. Dunque, più che benvenute, sebbene arrivassero da ministri o perfino da capi di governo stranieri che, nel tentativo di delegittimare il nostro governo, di fatto delegittimavano il nostro Paese. Se però a muovere critiche è il cittadino, finora ancora privato, Elon Musk allora apriti cielo, significa che «la destra sovranista cerca padrini e padroni all’estero», come ha sostenuto ancora oggi in un’intervista a La Stampa, Stefano Bonaccini, commentando la conferenza stampa di fine anno che il premier ha tenuto ieri.