"Le ferite nascoste", convegno con l'assessore Fortini

Tempo di lettura: 2 minuti“Le” ilfinale del progetto “Non vedo, non sento, non parlo”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento.Martedì 14 gennaio 2025, dalle 9 alle 13, presso l’IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino, tutti i partner del progetto, che in questi oltre tre anni hanno unito le forze per costruire una rete integrata in grado di combattere violenze e abusi sui minori e dare risposte concrete alle famiglie, si riuniranno insieme alle istituzioni per descrivere i risultati ottenuti dalle diverse azioni sul territorio delle cinque province campane e gli interventi e servizi ai quali si cercherà di dare continuità attraverso altri progetti come “Non vedo, non sento, non parlo” e alla collaborazione dei diversi attori sociali.