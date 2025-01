Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti prepara qui il suo tour: "Guardate il Padiglione delle Feste, è la sala prove più bella del mondo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Castrocaro la presenza dinon fa quasi più notizia. Dopo i lunghi anni di residenza forlivese per via del sodalizio – poi interrotto – con il produttore discografico Michele Centonze, il cantautore ha ripreso confidenza con la terra di Romagna, dove conserva ottimi rapporti di amicizia, e può considerarsi ormai virtualmente cittadino onorario del paese del Campanone. Lunghissimo e consolidato è il rapporto professionale e di affetto che lega il Lorenzo nazionale al fisioterapista Fabrizio Borra, titolare del rinomato Fisiology center di Forlì, frequentato dai big dello sport e non solo. Oggi tappa fissa del lungo percorso di recupero dopo il bruttissimo incidente subito dal cantautore la scorsa estate a Santo Domingo (femore rotto in tre punti e una clavicola fratturata). Per agevolare il lungo iter di riabilitazione, ‘Jova’ ha scelto di soggiornare al Grand Hotel di Castrocaro, oggi tempio della salute e del benessere, dalle cui stanze ha lanciato numerosi reel sui social destinati agli oltre 2 milioni di follower.