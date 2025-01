Ilnapolista.it - Il Guardian smentisce Djokovic: «Davvero improbabile che sia stato avvelenato col cibo»

Leggi su Ilnapolista.it

Possibile, certo. Ma, ecco: parecchioche Novaksia” dalmangiato nel centro di detenzione per immigrati dell’hotel in cui fu rinchiuso in attesa del visto per entrare in Australia nel 2022. Il serbo ha denunciato il fatto con un paio di anni di ritardo, in un’intervista a GQ. Ilha consultato degli esperti per capirci qualcosa. Risultato? “”, appunto.Damian Maganja, ricercatore in politica alimentare presso il George Institute for Global Health, dice che che si tratta di un’ “accusa selvaggia”: “È possibile. ma molto, dato il tempo trascorso in carcere, mentre questi pasti sono stati probabilmente preparati in grandi quantità e non ci sono state altre segnalazioni”.Commentando in generale piuttosto che nei dettagli il caso di, la dottoressa Barbara Cardoso, biochimica nutrizionale presso la Monash University, dice che gli australiani hanno “un’esposizione relativamente bassa al piombo e al mercurio” grazie a misure tra cui l’eliminazione graduale del piombo da vernici, benzina e impianti idraulici: “Il mercurio può essere presente negli alimenti, ma gli alimenti con la più alta concentrazione di mercurio sono i pesci e i crostacei”.