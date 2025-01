Lapresse.it - Il 2024 è stato l’anno più caldo di sempre

Ilpiùdi, oltre ad essereil primo a superare gli 1,5 gradi, rispetto al periodo pre-industriale (1850-1900), di aumento medio delle temperature globali. Lo rivela il servizio per il cambiamento climatico Copernicus, implementato per conto della commissione Europea dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio. “Il cambiamento climatico indotto dall’uomo – spiega Copernicus – rimane il principale responsabile delle temperature estreme della superficie dell’aria e del mare; anche altri fattori, come l’oscillazione meridionale El Nino, hanno contribuito alle temperature insolite osservate durante”. La soglia degli 1,5 gradi di aumento medio della temperature era indicata, come primo obiettivo cui tendere, nell’accordo di Parigi; quindi un confine ‘climatico‘ da non oltrepassare.