Ilrestodelcarlino.it - Discarica abusiva con gomma ed eternit: "Abbandoni di gente senza scrupoli"

Un’altra, comprensiva di lastre in, è stata scovata e segnalata dai volontari di ’Castelfranco Emilia del fare’ a Castelfranco, in via Infernetto. Ora, l’auspicio dello stesso gruppo di volontari è che gli organi competenti intervengano il prima possibile. In particolare il volontario Enrico Crabbia, coordinatore di Castelfranco Emilia del fare, spiega: "Lainfernale a lato di via Infernetto è piuttosto estesa e costeggia più o meno tutto il fronte del lato ovest del cavalcaferrovia di Via del Villanoviano. È già stata segnalata fin dal 30 novembre scorso sia all’assessore all’ambiente di Castelfranco sia al Rifiutologo di Hera. Più recentemente, ho segnalato il problema anche tramite la app ’Comuni-Chiamo’". "Come volontari – prosegue Crabbia – per la pulizia abbiamo dovuto alzare le mani, essendo questaspropositatamente estesa e corposa.