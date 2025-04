Juventusnews24.com - Aston Villa PSG 3-2: gli inglesi vincono, ma vengono eliminati dalla Champions League! Campioni di Francia in semifinale

di Redazione JuventusNews24PSG, sconfitta indolore per i parigini: gli uomini di Luis Enrique rischiano, ma approdano indiL'saluta lacon una rimonta d'orgoglio. AlPark di Birmingham, stadio in cui ha giocato anche la Juve in questa stagione, la squadra di Unai Emery va sotto di due reti per via delle marcature di Achraf Hakimi e Nuno Mendes. Lo 0-2 viene ribaltato dai gol di Youri Tielemans, John McGinn ed Ezri Konsa. Questi acuti non evitano l'eliminazioneCoppa dalle Grandi Orecchie. Il PSG va innonostante il 3-2 finale.