La pace in Ucraina è un rebus Trump si dice ottimista mentre Lavrov frena

Trump continua a ripetere che Vladimir Putin vuole “una pace duratura” e che questa sarebbe ormai dietro l’angolo, al punto che si attendono novità “a breve”. A dirlo è l’inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, che, di ritorno dal colloquio a Mosca con lo zar, ha dichiarato in un’intervista a Fox News che “la richiesta di Putin è di raggiungere una pace permanente”, aggiungendo che “potremmo essere sul punto di qualcosa di molto, molto importante per il mondo intero”.Peccato che questa ondata di ottimismo sembri scontrarsi con quanto accade sul campo di battaglia, dove i bombardamenti continuano senza sosta. Perfino il Cremlino, pur ammettendo che i negoziati con gli USA procedono positivamente, ha raffreddato l’entusiasmo del tycoon, rivelando che “la questione Ucraina è così complessa che è difficile aspettarsi risultati immediati”. Lanotiziagiornale.it - La pace in Ucraina è un rebus: Trump si dice ottimista, mentre Lavrov frena Leggi su Lanotiziagiornale.it Dagli Stati Uniti, l’amministrazione di Donaldcontinua a ripetere che Vladimir Putin vuole “unaduratura” e che questa sarebbe ormai dietro l’angolo, al punto che si attendono novità “a breve”. A dirlo è l’inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, che, di ritorno dal colloquio a Mosca con lo zar, ha dichiarato in un’intervista a Fox News che “la richiesta di Putin è di raggiungere unapermanente”, aggiungendo che “potremmo essere sul punto di qualcosa di molto, molto importante per il mondo intero”.Peccato che questa ondata di ottimismo sembri scontrarsi con quanto accade sul campo di battaglia, dove i bombardamenti continuano senza sosta. Perfino il Cremlino, pur ammettendo che i negoziati con gli USA procedono positivamente, ha raffreddato l’entusiasmo del tycoon, rivelando che “la questioneè così complessa che è difficile aspettarsi risultati immediati”.

Potrebbe interessarti anche:

«Il ritorno del gas russo sul tavolo dell’accordo di pace in Ucraina»

Per il «Financial Times», trattative in corso fra il Cremlino e alcuni Paesi per far riprendere le forniture. Bruxelles non smentisce, ma il dossier rischia di spaccare l’Europa. Kiev sempre più in ...

Mosca non accetterà le proposte degli USA sulla pace in Ucraina nella forma attuale

Il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha affermato che Mosca non accetterà le proposte degli USA sulla pace in Ucraina nella forma attuale. “Gli USA non hanno affrontato le principali ...

Ucraina, Putin: “Favorevoli a tregua ma dovrebbe portare a pace di lungo termine”

La Russia è favorevole alla proposta di tregua presentata dagli Usa sulla guerra in Ucraina, “ma riteniamo che il cessate il fuoco dovrebbe portare a una pace di lungo termine e rimuovere le cause ...

Notizie correlate su pace ucraina è rebus