Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård star del film Mosquito Bowl ispirato a una storia vera

film Mosquito Bowl e tra le star ci saranno anche Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård. Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård saranno i protagonisti del film Mosquito Bowl, un progetto prodotto da Netflix grazie all'accordo con il regista Peter Berg. Il lungometraggio si basa sul bestseller scritto da Buzz Bissinger in cui racconta alcuni eventi ambientati durante la seconda Guerra mondiale. Cosa racconterà Mosquito Bowl Il film sarà ambientato dopo l'attacco a Pearl Harbor quando quattro star del campionato universitario di football mettono da parte la propria carriera sportiva e si arruolano tra i Marines. Mentre i giovani si preparano per l'invasione di Okinawa, i protagonisti saranno coinvolti in una partita leggendaria, che sarà l'ultima per . Movieplayer.it - Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård star del film Mosquito Bowl, ispirato a una storia vera Leggi su Movieplayer.it Peter Berg collaborerà con Netflix per realizzare il nuovoe tra leci saranno anchesaranno i protagonisti del, un progetto prodotto da Netflix grazie all'accordo con il regista Peter Berg. Il lungometraggio si basa sul bestseller scritto da Buzz Bissinger in cui racconta alcuni eventi ambientati durante la seconda Guerra mondiale. Cosa racconteràIlsarà ambientato dopo l'attacco a Pearl Harbor quando quattrodel campionato universitario di football mettono da parte la propria carriera sportiva e si arruolano tra i Marines. Mentre i giovani si preparano per l'invasione di Okinawa, i protagonisti saranno coinvolti in una partita leggendaria, che sarà l'ultima per .

