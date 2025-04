2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 13 aprile: Gianmarco vuole riprendere Nadia

Leggi su 2anews.it

, anticipazioni13non è tornata in studio edecide di andarla a. Arrivano le ultime anticipazioni delladidi domenica 13. In questa puntata il trono diè stato scosso dall’assenza di, che il tronista non si aspettava. Secondo le .