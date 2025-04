Oasport.it - Calcio, PSG e Barcellona cadono ma staccano il pass per le semifinali di Champions League

Con più fatica del previsto, PSG ecentrano la qualificazione per ledi2025. I parigini, infatti, soffrono fino all’ultimo istante in casa dell’Aston Villa, perdendo per 3-2, mentre i blaugranacontro il Borussia Dortmund per 3-1 maano grazie al 4-0 dell’andata ed ora attendono la vincente di Inter-Bayern Monaco al prossimo turno.ASTON VILLA – PSG 3-2 (Totale: 4-5)Sembra tutto facile in avvio per la formazione di Luis Enrique. Prima arriva la rete del vantaggio con Hakimi dopo soli 11? di gioco, quindi raddoppio immediato con Nuno Mendes al 28?, per il 2-0 che sembra chiudere ogni discorso. La squadra di Emery, invece, non ci sta e ribalta tutto: prima Tielemans accorcia le distanze al 34?, poi McGinn riporta tutto in parità al 55?. L’Aston Villa non si ferma ea addirittura a condurre al 57? con Konsa per il 3-2.