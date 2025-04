Lanotiziagiornale.it - Musk punta alle frequenze italiane, il governo arretra sulla rete strategica

C’è un’ombra lunga, e questa volta non viene da Est. L’ombra è quella di Elonche, mentre ilrilancia le privatizzazioni nel Documento di economia e finanza, affina l’incursione nei gangli strategici dellanazionale, a partire dallo spazio. Lo ha denunciato la senatrice Dolores Bevilacqua (M5S), ma la questione non è ancora entrata davvero nel dibattito pubblico. Forse perché è scritta tra le righe di un provvedimento tecnico, il ddl Spazio.L’articolo che apre le porte a StarlinkNel testo, attualmente in discussione al Senato, l’articolo 26 apre alla sperimentazione suradio essenziali per le telecomunicazioni satellitari. Sono le stesse che fanno gola a Starlink, la costellazione di satelliti di proprietà di, già al centro di accordi con Open Fiber ed Eolo per l’utilizzo della banda a 28 GHz.